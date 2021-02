Reutlingen

Falsche Polizisten erbeuten mehr als zehntausend Euro

25.02.2021, 15:49 Uhr | dpa

Ein Betrüger hat sich am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und eine Seniorin aus Reutlingen um einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe gebracht. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag rief am Montag ein Mann die Seniorin an und behauptete, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Der vermeintliche Polizist behauptete weiter, dass Bankangestellte mit den Einbrechern unter einer Decke stecken, weshalb die Frau ihre Wertsachen dort abholen und der Polizei zur sicheren Verwahrung übergeben sollte.

"Die Seniorin ließ sich durch die zahlreichen Anrufe des redegewandten Betrügers täuschen und übergab am Dienstagnachmittag schließlich die Wertgegenstände an einen unbekannten Komplizen des Anrufers", hieß es weiter. Zur Beute machte die Polizei keine näheren Angaben, ihr Wert liegt laut einer Sprecherin im niedrigen fünfstelligen Bereich.