"Die Fahndung nach dem T├Ąter l├Ąuft weiter auf Hochtouren", teilte ein Sprecher vor Ort mit. Die Polizei sei auch am Nachmittag weiter in voller Einsatzst├Ąrke in Esslingen unterwegs. Der Hubschrauber, der am Morgen ├╝ber Esslingen gekreist war, solle jedoch erst bei konkreteren Hinweisen wieder zum Einsatz kommen.

Esslingen: Wer hat den T├Ąter gesehen?

Esslingen liegt in der Region Stuttgart. In Baden-W├╝rttemberg sind momentan Ferien ÔÇô an der Grundschule hatte eine Ferien-Kinderbetreuung stattgefunden, so der Polizeisprecher. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung geh├Ârten. Auch ├╝ber das Motiv und den Hergang der Tat ist demnach noch nichts bekannt.