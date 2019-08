Stuttgart

Gabelstapler mit WC-Containern für Weindorf umgekippt

24.08.2019, 16:46 Uhr | dpa

Panne beim Aufbau des Stuttgarter Weindorfs: Am ersten Aufbautag des Stuttgarter Weindorfs ist am Samstag ein Gabelstapler mit Toilettencontainer umgekippt. Für die Bergungsarbeiten musste die Feuerwehr anrücken, wie die Polizei mitteilte. Der Zwischenfall ereignete sich laut Polizei während des Stuttgarter Wochenmarktes. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Aufbauarbeiten würden fortgesetzt, teilten die Organisatoren mit. Das 43. Weindorf in der Stuttgarter Innenstadt beginnt am Mittwoch. Bis zum 8. September bieten laut Veranstalter mehr als 30 Weindorfwirte an zwölf Tagen ihre Produkte aus Württemberg und Baden an.