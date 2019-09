Stuttgart

Sechster Sieg in Serie: Handballer wollen einen Startrekord

18.09.2019, 14:34 Uhr | dpa

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf wollen einen Rekord aufstellen. Mit sechs Siegen in Serie sind die "Recken" in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie in eine Saison gestartet. Aktuell führt die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega mit 10:0 Punkten die Erstliga-Tabelle an. Nächster Gegner ist am Donnerstag (19.00 Uhr) der bislang noch sieglose Tabellen-16. TVB Stuttgart.

"Es läuft ganz gut bei uns. Ich denke, wir machen so weiter", sagte am Mittwoch der dänische Weltmeister Morten Olsen. Mit aktuell 40 Treffern führt er auch noch die Torschützenliste der Handball-Bundesliga an.