Stuttgart

VfB Stuttgart vor Heimspiel: Tabellenführung verteidigen

21.09.2019, 01:09 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart will heute mit einem weiteren Sieg gegen die SpVgg Greuther die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Der wiedergenesene Mario Gomez wird nach seinen muskulären Problemen in den Kader der Schwaben zurückkehren. Seine bisherigen Heimspiele in der 2. Liga hat der VfB alle mit 2:1 gewonnen. Die Fürther sind in der Liga allerdings seit fünf Partien unbesiegt und haben bisher keines ihrer Auswärtsspiele verloren.