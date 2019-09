Stuttgart

VfB-Profi Didavi: Ausland "könnte mich eventuell reizen"

26.09.2019, 17:57 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Daniel Didavi wird in Deutschland vermutlich nur noch für den VfB Stuttgart spielen. "Einen Wechsel innerhalb von Deutschland strebe ich eher nicht mehr an. Ein Engagement im Ausland könnte mich eventuell noch reizen", sagte der 29-Jährige im Interview der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). Didavi hat beim Fußball-Zweitligisten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, den er erfüllen will.