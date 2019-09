Stuttgart

Harald Schmidt feiert Premiere mit neuer Show-Reihe

28.09.2019, 03:15 Uhr | dpa

Die Karten für Harald Schmidts neue Show-Reihe am Schauspiel Stuttgart waren nach zwei Tagen ausverkauft: Unter dem Titel "Ein bunter Abend für Abgehängte" feiert die Reihe "Echt Schmidt" heute im Schauspielhaus Premiere. Was genau die Zuschauer erwartet, sei "ein großes Mysterium": "Gewohnt humorvoll und scharfzüngig" werde Schmidt das Zeitgeschehen kommentieren, heißt es in einer Mitteilung. Bis zum Sommer kommenden Jahres sind sechs Folgen der Reihe geplant. Mehr als fünf Jahre nach dem Ende seiner TV-Show hatte Schmidt zuletzt seine Premiere auf der Opernbühne gegeben und in Stuttgart eine Sprechrolle in der Oper "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss übernommen.