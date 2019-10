Stuttgart

Wissenschaftler kritisieren das Bienen-Volksbegehren

02.10.2019, 15:05 Uhr | dpa

Experten der Universität Hohenheim schalten sich in die Diskussion um das Bienen-Volksbegehren im Südwesten ein und kritisieren Forderungen der Initiative. "Sehr gut gemeint, aber schlecht gemacht" - so etwa das Urteil des Tierökologen Johannes Steidle in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Universität. Die Forderungen seien zu sehr auf Pestizide verengt.

Fehlende Lebensräume für Insekten werden laut Steidle gar nicht berücksichtigt. Er schlägt zum Beispiel verpflichtende Grünstreifen am Rande großer Äcker vor. Dennoch räumte Steidle auf Nachfrage ein, dass die Initiative aus politischer Sicht sinnvoll sein könnte. "Ich bin dankbar, dass es das Volksbegehren gibt." Die Leiterin des Zentrums für ökologischen Landbau, Sabine Zikeli, kritisiert die Forderung nach 50 Prozent Ökolandbau bis 2035. Für die Erzeugnisse müsse schließlich auch ein Markt da sein. "Würde man den Umstieg gewissermaßen erzwingen, ist von deutlich mehr schwarzen Schafen auszugehen", heißt es in der Mitteilung. Ökologischer Landbau lebe davon, dass Landwirte diesen Weg aus Überzeugung gehen.

Vier Wissenschaftler stellen in der Mitteilung ihre Standpunkte dar, darunter auch der Dekan der Fakultät Agrarwissenschaft, Ralf Vögele, und der Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde, Peter Rosenkranz. Dieser schreibt: "Auch wenn der Imkerschaft der Insektenschutz naturgemäß sehr am Herzen liegt, sieht die Mehrheit die Maximalforderungen im Volksbegehren kritisch." Man arbeite seit Jahren auch mit vielen konventionell arbeitenden Landwirten zusammen und habe Verbesserungen beim Bienenschutz erreicht. "Eine Unterstützung des Volksbegehrens durch die Imkerverbände würde diese Zusammenarbeit untergraben", teilte Rosenkranz mit.

Unter dem Motto "Rettet die Bienen" ist das Volksbegehren für mehr Artenschutz in Baden-Württemberg vergangene Woche angelaufen. Damit es erfolgreich ist, muss innerhalb der nächsten Monate jeder zehnte Wahlberechtigte im Südwesten unterschreiben - das sind etwa 770 000 Menschen. Dann ist der Landtag am Zug. Wenn die Abgeordneten den Entwurf ablehnen, so wie er ist, gibt es eine Volksabstimmung. Der Landtag könnte dem Gesetzesentwurf der Naturschützer dann auch einen eigenen Entwurf entgegenstellen.