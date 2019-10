Stuttgart

Deutsche Turnerinnen verpassen bei WM hauchdünn Team-Finale

05.10.2019, 22:05 Uhr | dpa

Die deutsche Turnerinnen haben das Team-Finale der besten acht Mannschaften bei der Heim-WM nur hauchdünn verpasst. Am Ende der Qualifikations-Wettkämpfe in Stuttgart fehlte dem Quintett um Elisabeth Seitz auf Rang neun nur die Winzigkeit von 0,034 Punkten auf den Achten Italien. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio hatte die deutsche Frauen-Mannschaft bereits vor dem letzten Durchgang sicher. Titelverteidiger USA mit Starturnerin Simone Biles landete am Samstag mit 174,605 Punkten klar vor China (169,161) und Russland (168,080). Das Mannschaftsfinale findet am kommenden Dienstag statt.