Stuttgart

VfB Stuttgart testet gegen Erstligisten FC St. Gallen

06.10.2019, 10:21 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart bestreitet in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den Schweizer Fußball-Erstligisten FC St. Gallen. Die Partie findet am Freitag auf dem Stuttgarter Trainingsgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie VfB-Trainer Tim Walter am Samstag sagte.