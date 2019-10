Stuttgart

Klement beim VfB Stuttgart wieder im Mannschaftstraining

09.10.2019, 17:34 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Philipp Klement hat beim VfB Stuttgart am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert. Das teilte der Club via Twitter mit. Der 27-Jährige hatte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk zuletzt pausieren müssen und zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.