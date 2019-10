Stuttgart

Kinder als Opfer von Gewalttaten im Fokus

14.10.2019, 03:24 Uhr | dpa

Kinder als Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten stehen im Fokus einer Fachtagung am heutigen Montag in Stuttgart. Anlass ist der 5. Tag des Opferschutzes, den die Landesregierung regelmäßig ausrichtet. Dabei sein werden laut Justizministerium etwa 200 Teilnehmer aus der Beratung, von Vereinen, Opferhilfe-Organisationen und Fachberatungsstellen sowie Vertreter des Justiz-, Innen- und Sozialministeriums. Dabei wird es etwa um die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft oder die Rolle des Jugendamts gehen. Auch das Childhood-Haus in Heidelberg, das sexuell missbrauchten oder misshandelten Kinder Zuflucht bieten soll, soll vorgestellt werden.