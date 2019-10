Stuttgart

Im Südwesten wird es kühler: Glättegefahr

28.10.2019, 08:26 Uhr | dpa

Sinkende Temperaturen könnten im Südwesten zur Mitte der Woche für glatte Straßen sorgen. Ganz im Norden Baden-Württembergs soll es am Montag und Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst überwiegend trocken bleiben. Je weiter man nach Süden gehe, desto nasser werde es allerdings an beiden Tagen, sagte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding am Montagmorgen. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen von acht bis dreizehn Grad am Montag und drei bis zwölf Grad am Dienstag. "Das ist im Vergleich zu den letzten Tagen mal der Jahreszeit angepasst", erklärte Nerding.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen in Bodennähe teils unter den Gefrierpunkt, in der Nacht zum Mittwoch gehen sie auf bis zu minus vier Grad zurück. Erstmals in diesem Herbst sollten sich Autofahrer daher vor allem auf Brücken auf Glätte einstellen, wie Nerding sagte. Tagsüber dürfte es am Mittwoch im ganzen Land trocken bleiben und auch recht sonnig werden. Dazu erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen drei und elf Grad.