Stuttgart

Streik der Flugbegleiter geht am Freitag weiter

08.11.2019, 03:27 Uhr | dpa

Der Streik der Flugbegleiter wird am Freitag auch am Stuttgarter Airport fortgesetzt. Im Lauf des Tages sollten zehn Verbindungen der größten deutschen Fluggesellschaft von und nach Frankfurt ausfallen, hieß es vom Flughafen - fünf in die hessische Metropole und fünf von dort nach Stuttgart. So viele waren auch am Donnerstag annulliert worden. Davon wurde der Flugbetrieb in Stuttgart aber kaum beeinträchtigt. Ufo fordert für die rund 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Die Lufthansa ist nun zu einer Schlichtung bereit.