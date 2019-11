Stuttgart

GEW: Grundschulen vom "Abstellgleis" holen

11.11.2019, 00:33 Uhr | dpa

Das Schild "Lehrerzimmer" ist in einer Schule an einer Wand angebracht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will von heute an mit einer Unterschriftensammlung unter Grundschulleitungen für mehr Unterstützung für die Schulform werben. Es brauche mehr Studienplätze für das Grundschullehramt und zusätzliche "Poolstunden", in denen Grundschulen etwa Förderunterricht durchführen können, sagte der Landesgeschäftsführer der GEW Baden-Württemberg, Matthias Schneider.

Der Gewerkschaft zufolge waren zu Beginn des Schuljahrs knapp 400 Grundschullehrerstellen nicht besetzt. Gleichzeitig würden mehrere Hundert Personen ohne Lehrerausbildung unterrichten. "Die Lehrkräfte an den fast 2500 Grundschulen in Baden-Württemberg fühlen sich auf dem Abstellgleis und von der Landesregierung alleine gelassen", teilte die Gewerkschaft mit.