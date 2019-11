Stuttgart

Walter sieht kein "Mentalitätsproblem" beim VfB Stuttgart

11.11.2019, 09:49 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat laut Trainer Tim Walter trotz der nächsten Niederlage gegen einen Abstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga kein Mentalitätsproblem. "Nein, die Mannschaft hat eine sehr gute Einstellung", sagte der 44-Jährige am Sonntagabend in der SWR-Sendung "Sport im Dritten". Für die jüngste 0:1-Niederlage bei Aufsteiger VfL Osnabrück gebe es andere Gründe. "Das hat dann etwas mit Teilnahme am Spiel zu tun. Das muss ich von vorne herein annehmen, was da gleich auf mich zukommt. Damit haben wir vielleicht ein Stück weit ein Problem", sagte Walter. Er glaube aber nicht, "dass wir ein Mentalitätsproblem haben".