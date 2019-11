Stuttgart

AfD und FDP beklagen Gängelung von Waffenbesitzern

14.11.2019, 13:03 Uhr | dpa

Die AfD und die FDP im Landtag sehen in einer geplanten Verschärfung des Waffenrechts auf Bundesebene eine Gängelung von Jägern und Sportschützen. "Mit der Verschärfung des Waffenrechts wird kein einziger Terrorist oder Extremist an seinem Tun gehindert", kritisierte der AfD-Parlamentarier Udo Stein, selbst Jäger und Waffenbesitzer, am Donnerstag im Landtag. Problem seien nicht die legalen, sondern die illegalen Waffen.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ulrich Goll, sieht in einer weiteren Verschärfung der Gesetze für Waffenbesitzer keinen Sicherheitsgewinn. Der Staat müsse aber den relativ einfachen Erwerb von illegalen Waffen im Darknet erschweren.

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Novelle des Waffenrechts, die auf eine EU-Richtlinie von 2017 zurückgeht. Vorgesehen ist unter anderem ein Ausbau des nationalen Waffenregisters, um die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Schusswaffen zu erleichtern. Kritikern gehen die geplanten Maßnahmen zu weit.