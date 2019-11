Stuttgart

Weniger Fernseher in jungen Haushalten im Südwesten

21.11.2019, 13:29 Uhr | dpa

In immer weniger jüngeren Haushalten im Südwesten gibt es einen Fernseher. 83,5 Prozent der Haushalte, deren Haupteinkommensperson unter 35 Jahre alt war, waren in diesem Jahr mit einem Fernsehgerät ausgestattet, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. 2017 lag diese Zahl demnach noch bei 100 Prozent. Die Ursache könnte unter anderem ein geändertes Medienverhalten sein, hieß es. Insgesamt besaßen in diesem Jahr 95 Prozent der Privathaushalte im Land einen Fernseher. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Rückgang um 3 Prozentpunkte.

Den Statistikern zufolge stand in 88 Prozent der Haushalte zuletzt ein Flachbildfernseher. Gegenüber dem Jahr 2009 hat sich diese Zahl mehr als verdreifacht.