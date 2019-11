Stuttgart

IG Metall ruft zu Demo auf: Sparpläne in der Autoindustrie

22.11.2019, 02:39 Uhr | dpa

Aus Protest gegen die Sparpläne in der Auto- und Zulieferindustrie will die IG Metall heute (15.00 Uhr) in Stuttgart mehr als 10 000 Menschen auf die Straße bringen. Die Kundgebung in der Innenstadt steht unter dem Motto "Jobabbau? Zukunftsklau? Halbschlau!". Anstatt die Transformation in der Branche gemeinsam mit den Beschäftigten aktiv anzugehen, nutzten Unternehmen den technologischen Wandel als Deckmantel für reine Profitmaximierung, kritisiert die Gewerkschaft. Die Sicherung von Standorten und Beschäftigung müsse im Mittelpunkt stehen. Aber statt Zukunftsperspektiven zu entwickeln, werde der Rotstift angesetzt.