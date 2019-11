Stuttgart

Schiedsrichter Stieler leitet Derby zwischen VfB und KSC

22.11.2019, 09:21 Uhr | dpa

Der erfahrene Bundesliga-Schiedsrichter Tobias Stieler wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) das Zweitliga-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC leiten. Seine Videoassistenten sind Florian Badstübner und Eduard Beitinger, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Internetseite mitteilte. Der 38-jährige Stieler kommt in der Bundesliga bisher auf 112 Spiele, in der 2. Liga hat der Hamburger bislang 73 Spiele geleitet.