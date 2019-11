Stuttgart

Derby-Appell: Ministerpräsident Kretschmann am Kickertisch

22.11.2019, 15:13 Uhr | dpa

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor dem Fußball-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC die Fans zu Besonnenheit aufgerufen. "Was wir natürlich nicht wollen, ist Rabatz oder gar Krawall oder noch Schlimmeres", sagte der 71 Jahre alte Grünen-Politiker zwei Tage vor dem brisanten Duell der beiden Zweitliga-Rivalen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Stuttgart. In der von der Landesregierung veröffentlichten Videobotschaft steht Kretschmann an einem Kickertisch. "Bitte friedlich bleiben. Emotionen zeigen, ist klar. Aber dabei sollten wir es auch lassen."