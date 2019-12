Stuttgart

Demo gegen Kriege, Fluchtursachen und Umweltzerstörung

07.12.2019, 09:12 Uhr | dpa

Gegen Kriege, Umweltzerstörung, Fluchtursachen und Abschottung will ein Bündnis von 40 Organisationen am Samstag (14.00 Uhr) in Stuttgart demonstrieren. "Für eine Welt, in der niemand fliehen muss - Zeit zu Handeln!" lautet das Motto der Demonstration, zu der Vertreter der Klima-, Friedens- und Seenotrettungsbewegung aufgerufen hatten. Laut Stuttgarter Ordnungsamt werden etwa 300 Demonstrierende erwartet.

Die Pressesprecherin des Demo-Bündnisses, Lena Mandel, sagte: "Fluchtursachen wie Krieg und Umweltzerstörung gehen leider auch von Deutschland aus. Durch Waffenexporte, Einsätze der Bundeswehr in Krisengebieten, aber auch durch die Zerstörung der Umwelt und des Klimas durch deutsche Konzerne werden Menschen in anderen Ländern zur Flucht gezwungen."

Zu den Unterstützern der Demonstration gehören etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft Verdi, Fridays for Future Stuttgart, der Kreisverband Stuttgart von "Die Linke", die Seebrücke Stuttgart oder der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.