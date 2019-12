Stuttgart

VfB Stuttgart im Zweitliga-Duell mit Nürnberg unter Druck

09.12.2019, 01:25 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart will am heutigen Montagabend mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg eine größere Unruhe vermeiden. Zuletzt kassierte der schwäbische Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga fünf Niederlagen in sieben Partien. Verliert der VfB auch das Duell zweier Erstliga-Absteiger mit dem früheren Stuttgarter Coach Jens Keller, dürfte der Druck auch auf Trainer Tim Walter zunehmen. Vor dem Abschluss des 16. Spieltags belegt Stuttgart Platz vier und würde mit einem Remis auf einen Aufstiegsrang zurückkehren. Für Nürnberg ist die Situation deutlich schwieriger. Von den vergangenen sieben Liga-Partien gewannen die Franken keine.