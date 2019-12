Stuttgart

Strobl warnt SPD vor weiterer Selbstbeschäftigung

09.12.2019, 06:49 Uhr | dpa

Nach dem SPD-Bundesparteitag hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl die Sozialdemokraten ermahnt, nicht weiter um sich selbst zu kreisen. "Wahrscheinlich hat die SPD für sich immer noch nicht abschließend geklärt, wer sie ist, und wenn ja, wie viele", sagte Strobl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir drängen aber darauf, dass die sozialdemokratische Gruppentherapie nicht weiter die Arbeit in der Regierungskoalition lähmt oder auch nur bremst." Politik sei nicht dazu da, "selbstfinderisch um sich zu kreisen, wie es die SPD jetzt lange genug getan hat".

Gleichzeitig zog der baden-württembergische Innenminister, der auch Landesvorsitzender seiner Partei ist, eine vergleichsweise positive Bilanz der großen Koalition: In der Sacharbeit sei die GroKo in den vergangenen Monaten nicht so schlecht wie ihr Ruf gewesen.