Stuttgart

Erste geröhrte Petition für Hirsche

09.12.2019, 15:43 Uhr | dpa

Mit der ersten geröhrten Petition wollen Tierschützer auf die Platznöte des Rotwilds in Baden-Württemberg aufmerksam machen. Unter dem Motto: "Gebt dem Rothirsch Eure Stimme!" hatte die Deutsche Wildtier Stiftung Unterschriften gesammelt und jede abgegebene Stimme in eine Sekunde Röhren umgerechnet. Bei rund 30 000 Stimmen wird Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nun am Mittwoch (16.00 Uhr) im Landtag in Stuttgart die mehr als achtstündige Tonaufnahme eines lautstarken Röhrens überreicht.

Die Stiftung fordert das Aufheben der streng begrenzten Rotwildgebiete. "Der Hirsch muss sich als Tier des offenen Landes im ganzen Südwesten bewegen können", sagte Hilmar Freiherr von Münchhausen, der Geschäftsführer der Wildtier Stiftung. Derzeit gebe es in Baden-Württemberg aber nur fünf gesetzlich ausgewiesene Gebiete, die etwa vier Prozent der Landesfläche ausmachten. Außerhalb dieser Regionen dürften die Tiere erschossen werden.