Stuttgart

Insua offenbar kurz vor Abschied vom VfB Stuttgart

20.12.2019, 22:05 Uhr | dpa

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Emiliano Insua steht offenbar kurz vor einem Abschied vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. "Ich werde euch vermissen, Freunde", postete der Linksverteidiger am Freitagabend auf Instagram über ein Foto mit seinen argentinischen Teamkollegen Santiago Ascacibar und Nicolas Gonzalez. Laut "Bild" steht ein Wechsel des 30-Jährigen in diesem Winter fest, demnach zieht es ihn in die USA. Unter VfB-Trainer Tim Walter kam Insua zuletzt nicht mehr zum Einsatz.