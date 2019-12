Stuttgart

Stürmisches und feuchtes Wochenende erwartet

21.12.2019, 11:56 Uhr | dpa

Das Wochenende in Baden-Württemberg wird ungemütlich nass und stürmisch. Am Samstag wird der Vormittag zunächst locker bewölkt, dann nehmen die Wolken gegen Nachmittag zu und es kann zu vereinzelten Schauern kommen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Hochlagen des Schwarzwaldes ist ab Mittag mit stürmischen Böen, gegen Abend im Südschwarzwald mit Dauerregen zu rechnen. Die Höchstwerte betragen 5 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es laut den Meteorologen bedeckt. Vom Westen her breitet sich schauerartiger Regen aus. In den höchsten Lagen des Schwarzwald soll es am Sonntag schneien.