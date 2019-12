Stuttgart

Weihnachtsmärkte ziehen Bilanz

23.12.2019, 01:05 Uhr | dpa

Mit einer riesigen Krippenpyramide, ungezählten Litern Glühwein, Kerzen, Schwippbögen und auch ein wenig Kram wollte der Stuttgarter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr unterhalten. Mehrere Millionen Besucher hatten die Veranstalter erwartet, darunter auch mehr als 4000 Reisebusse aus dem In- und Ausland. Am letzten Tag in diesem Jahr ziehen die Veranstalter auf einem der ältesten Weihnachtsmärkte in ganz Europa Bilanz. Auch in anderen Städten, darunter in Karlsruhe, Freiburg und Mannheim, wird am Montag der letzte Glühwein ausgeschenkt. Andere Märkte wie Friedrichshafen, Heilbronn, Esslingen und Konstanz werden seit dem Wochenende bereits wieder abgebaut.