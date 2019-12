Stuttgart

Seniorin bei Brand lebensgefährlich verletzt

30.12.2019, 15:02 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Haus in Stuttgart hat eine 72 Jahre alte Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Montagmorgen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und fanden die verletzte Seniorin in ihrer Wohnung.

Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. "Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es bisher jedoch nicht", sagte eine Polizeisprecherin.