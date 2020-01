Stuttgart

Bauer: "Opernsanierung kein Thema für eine Bürgerbefragung"

03.01.2020, 07:03 Uhr | dpa

In der Debatte um die milliardenschwere Sanierung der Stuttgarter Oper will Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die Öffentlichkeit zwar einbinden. Die Entscheidung über das mehrjährige komplizierte Bauprojekt in der Innenstadt müssten letztlich aber die Politiker fällen, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich halte die Sanierung der Oper als Thema für eine Bürgerbefragung nicht für geeignet", sagte Bauer. Gewählte Vertreter müssten ihre Verantwortung wahrnehmen. "Und deswegen heißt es für mich: Wir haben uns zu positionieren. Wir haben einzutreten für das, was wir richtig finden."

Nach den Plänen von Stadt und Land könnten die Sanierung der Oper und der Bau eines Übergangsgebäudes mehr als eine Milliarde Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen fünf Jahre bis sieben Jahre dauern und nicht vor 2025 beginnen.

Über die Pläne wird der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater in seiner nächsten Sitzung im März 2020 entscheiden. Stadt und Land als Träger der Staatstheater tragen die Kosten zu gleichen Teilen. Damit ist zusätzlich auch die Entscheidung des Stuttgarter Gemeinderats und des Landtags notwendig.