Studie: Gesellschaft im Südwesten hält zusammen

14.01.2020, 17:07 Uhr | dpa

Trotz politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche driftet die Gesellschaft im Südwesten nicht auseinander. Das ist das Ergebnis einer vom Sozialministerium geförderten Studie der Bertelsmann Stiftung, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wurde. Demnach halten zwar 79 Prozent der Baden-Württemberger den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland für zumindest teilweise gefährdet. Diese allgemeine Sorge widerspricht aber dem Erleben im eigenen Umfeld: 80 Prozent bewerteten den Zusammenhalt in der eigenen Wohngegend als gut - zehn Prozentpunkte mehr als 2017.

"Ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt ist die beste Schutzimpfung gegen Verunsicherung, Hass, Hetze und Angst", kommentierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Ergebnisse. Mit konkreten Projekten wolle man einen weiteren Beitrag für das bürgerschaftliche Miteinander leisten und Abwehrkräfte gegen Spaltungstendenzen stärken.