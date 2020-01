Stuttgart

Metall-Arbeitgeber wollen Planungssicherheit für Unternehmen

15.01.2020, 14:50 Uhr | dpa

Die Metall-Arbeitgeber in Baden-Württemberg wollen in den anstehenden Tarifverhandlungen vor allem mehr Planungssicherheit und Flexibilität für die Unternehmen erreichen. Für Lohnerhöhungen sehen sie hingegen nur wenig Spielraum, wie der Vorsitzende des Verbandes Südwestmetall, Stefan Wolf, am Mittwoch in Stuttgart sagte. Die konjunkturelle Lage sei schwierig, zugleich mache die Metall- und Elektroindustrie einen tiefgreifenden und vor allem auch teuren Wandel durch. "Und wir brauchen eine Sicherheit in diesem Wandel", sagte Wolf. Dazu müssten auch die Beschäftigten ihren Beitrag leisten. Über Einmalzahlungen, wenn die Konjunktur sich bessere, könne man sicher reden. Einen weiteren stetigen Anstieg der Personalkosten müsse man aber vermeiden.