Stuttgart

VfB Stuttgart testet zu Hause gegen Dynamo Dresden

15.01.2020, 15:55 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart bestreitet in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga noch ein drittes Testspiel und trifft dort auf Liga-Konkurrent Dynamo Dresden. Am 24. Januar kommt es nach VfB-Angaben vom Mittwoch auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße um 16.30 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel. Fünf Tage danach trifft der Tabellendritte zu Hause auf Verfolger 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr).

Das erste Testspiel gegen den FC Basel hatte der VfB am Montag 2:0 gewonnen. Einen Tag vor der Heimreise aus dem Trainingslager in Spanien kommt es noch zu einem Duell mit dem amtierenden ungarischen Pokalsieger MOL Fehérvár.