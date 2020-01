Stuttgart

Landtags-Grüne und FDP-Opposition zeigen Klausurergebnisse

17.01.2020, 01:36 Uhr | dpa

Nach ihrer Klausur stellen die Landtags-Grünen heute ihre Pläne für das angelaufene Jahr vor. Bereits bekannt ist, dass sich die Fraktion in einem Beschluss klar gegen Judenfeindlichkeit positioniert hat. Zudem will sie sich stärker um das Handwerk kümmern, das im ganzen Land mit Personalmangel zu kämpfen hat. Auch die oppositionelle FDP mit Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will ihre Pläne für 2020 vorstellen.

2020 ist das letzte Jahr vor der Landtagswahl, in dem die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch politische Vorhaben umsetzen kann. Dann beginnt der Wahlkampf für den Urnengang im März 2021. Die spannende Frage ist, ob Kretschmann Regierungschef bleiben kann, oder ob ihm die CDU-Herausforderin und derzeitige Kultusministerin Susanne Eisenmann das Regierungszepter aus der Hand nehmen kann.