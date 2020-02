Vermeintlicher Notfall

Großeinsatz am Necker wegen Verwechslung ausgelöst

05.02.2020, 12:23 Uhr | dpa

Ein Autofahrer vermutete einen in Not geratenen Kanufahrer auf dem Neckar bei Stuttgart. Die Polizei leitete einen Großeinsatz ein – doch vor Ort war die Situation eine ganz andere.

Ein Autofahrer hat eine Fahrwassertonne auf dem Neckar mit einem Kanufahrer in Not verwechselt und damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der 47-Jährige sei auf der Bundesstraße 10 unterwegs gewesen und habe sich am Dienstagnachmittag per Notruf gemeldet, teilte die Polizei in Göppingen mit. Er habe vom Auto aus einen Kanufahrer gesehen, der auf der Höhe von Altbach bei Stuttgart mit der Strömung und den Wellen zu kämpfen gehabt habe und schließlich gekentert sei.

Bei einer sofort eingeleiteten Such- und Rettungsaktion waren ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei Stuttgart, mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie drei Fahrzeuge und drei Boote mit insgesamt 32 Einsatzkräften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft im Einsatz.



Rote Fahrwasserbegrenzungstonne gesichtet

Zudem wurden die Feuerwehren Esslingen, Plochingen, Deizisau und die Berufsfeuerwehr Stuttgart zwecks Bereitstellung von Tauchern und Strömungsrettern alarmiert, die mit insgesamt 74 Einsatzkräften anrückten.

Nach einer Stunde stellte sich laut Polizei heraus, dass der Autofahrer eine rote Fahrwasserbegrenzungstonne gesehen hatte, an der sich durch die starke Strömung ein größerer Baumstamm verfangen hatte. Dadurch geriet die Tonne in Schräglage. Wegen der Farbgebung und der Entfernung zur Bundesstraße sah die Tonne tatsächlich einem Kanufahrer ähnlich, wie die Polizei mitteilte.