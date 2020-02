Stuttgart

Verdacht auf Adduktorenverletzung bei Stuttgarts González

08.02.2020, 16:41 Uhr | dpa

Stürmer Nicólas González fehlt dem Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart womöglich nicht nur beim nächsten Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum. Der Argentinier ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt, wurde beim 3:0 gegen Erzgebirge Aue am Samstag aber schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgwechselt. Bei ihm bestehe der Verdacht auf einen Faserriss in den Adduktoren, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo nach Schlusspfiff.