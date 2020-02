Stuttgart

BHC-Herren erreichen das Finale der Hallenhockey-DM

08.02.2020, 20:10 Uhr | dpa

Die Herren des Berliner HC stehen erstmals seit 14 Jahren wieder in einem Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Der in dieser Saison noch unbesiegte Ostmeister setzte sich am Samstag in Stuttgart im Halbfinale mit 8:4 (3:2) gegen Westchampion Uhlenhorst Mülheim durch. Michael Hummel (37./42./51./58.) steuerte vier Tore bei, Kapitän Paul Dösch (2./25.) und Anton Ebeling (9./40.) trafen jeweils zweimal.

Gegner im Finale an diesem Sonntag (14.00 Uhr) ist Rot-Weiss Köln. Der Rekordmeister hatte zuvor mit 5:4 im Penaltyschießen gegen den Titelverteidiger Club an der Alster gewonnen.