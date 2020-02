Stuttgart

Kretschmann nennt Ramelows Vorschlag "gelungenen Vorstoß"

18.02.2020, 13:47 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich hinter den Vorschlag des Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gestellt, Christine Lieberknecht (CDU) zur Übergangsregierungschefin in Thüringen zu machen. "Von außen betrachtet ist das ein kluger Vorschlag, um aus der Krise dort rauszukommen", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er sprach von einem "überraschenden und gelungenen Vorstoß", auch wenn er die Verhältnisse in Thüringen nicht sehr gut kenne. Lieberknecht sei eine umgängliche und rührige Politikerin. "Ich glaub' die kann sowas, jetzt auch mit so einer ungewöhnlichen Situation umzugehen, und dieses Land dann bis Neuwahlen regieren."