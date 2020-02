Stuttgart

Unternehmen legen beim Export leicht zu

20.02.2020, 12:46 Uhr | dpa

Die Unternehmen im Südwesten haben ihre Geschäfte mit dem Ausland im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. Das Wachstum verlor aber erneut etwas an Dynamik, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Exporte im Volumen von 205,2 Milliarden Euro bedeuteten den Angaben zufolge ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2018. Damit fällt der Zuwachs schwächer aus als in den Jahren davor, aber stärker als in der deutschen Wirtschaft insgesamt. Bundesweit stieg das Exportvolumen um 0,8 Prozent.

Größter Handelspartner der Südwest-Wirtschaft sind die USA. Dorthin wurden im vergangenen Jahr Güter im Wert von gut 25 Milliarden Euro exportiert. Auf den Plätzen zwei und drei folgten China mit 16,4 und Frankreich mit 16,1 Milliarden Euro. Der Export in das Vereinigte Königreich stieg erstmals seit dem Brexit-Referendum wieder und lag 2019 bei knapp 10,5 Milliarden Euro - Platz sechs in der Rangliste.