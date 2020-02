Stuttgart

Mutter und Kind von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

27.02.2020, 18:18 Uhr | dpa

Eine 41 Jahre alte Fußgängerin und ihr drei Jahre alter Sohn sind am Donnerstag in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei überquerten die Frau und das Kind die Gleise und übersahen ersten Erkenntnissen zufolge die heranfahrende Bahn. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.