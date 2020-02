Stuttgart

Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit

28.02.2020, 02:49 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg dürfte nach dem deutlichen Anstieg zu Jahresbeginn wieder etwas zurückgegangen sein. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen ohne Job im Februar etwas unter der vom Januar liegen wird. Allerdings bleibt sie wohl höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Im Januar waren im Südwesten gut 220 500 Arbeitslose gezählt worden, jeweils fast zehn Prozent mehr als im Dezember und im Januar des Vorjahres. Die Quote stieg von 3,2 auf 3,5 Prozent.

Im Februar 2019 waren in Baden-Württemberg gut 196 400 Menschen ohne Job. Die Quote lag damals bei 3,2 Prozent. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart gibt die aktuellen Zahlen heute bekannt.