Stuttgart

SPD-Fraktion: Gasthofsterben mit direkten Hilfen aufhalten

29.02.2020, 07:52 Uhr | dpa

Wirte sollen nach Ansicht der SPD im Landtag einen eigenen Fördertopf bekommen, um ihre Gasthöfe zu modernisieren. So könne das Gasthofsterben am besten gestoppt werden, sagte Sabine Wölfle, tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. "Eine eigenständige Förderung von Gasthöfen ist nicht nur für den Tourismus relevant, sondern auch für das Zusammenleben in einer Gemeinde." Die Bürger hätten immer weniger Möglichkeiten der Begegnung.

Das Land stelle zwar für 2020/21 Fördergeld in Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro bereit. Aber die Betreiber müssten die Gelder über die Kommunen beantragen, kritisierte Wölfle. Um die Förderung sollten sich die Betreiber direkt bewerben können. Vorbild für Baden-Württemberg könne ein bayrisches Programm sein, das 30 Millionen Euro direkte Hilfe für die Gastwirte umfasse.

In den Jahren 2005 bis 2015 ist nach Zahlen der Tourismuskonzeption Baden-Württemberg jeder vierte Gastronomiebetrieb verschwunden. Vor fünf Jahren waren es noch 18 150 verbliebene Häuser - mit rückläufiger Tendenz. In Wölfles Dorf, dem zu Waldkirch (Kreis Emmendingen) gehörenden Siensbach, gibt es seit Jahren keinen Gasthof mehr. Nach vielen Jahren im Familienbesitz und Pächterwechseln wurde 2016 aus dem Gasthaus "Bären" die Kita "Bärenhaus".