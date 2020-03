Stuttgart

Neues Projekt unterstützt Gesundheitsmanagement in Pflege

Pflegeberufe sind bekanntermaßen hart - und das liegt nicht zuletzt am Management der einzelnen Unternehmen, glauben Fachleute. "In Baden-Württemberg fehlen rund 30 000 Pflegekräfte. Mit Geld allein sind die vielen weiteren notwendigen Kräfte nicht für den Pflegeberuf zu begeistern", sagt André Peters, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden. Vielmehr sei die Arbeitsdichte im Pflegebereich enorm gestiegen. Die Initiative "Gesundheits-Netzwerk für Unternehmen der Sozialwirtschaft" (GeNUSs) soll kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zu etablieren.

Viele Betriebe könnten diese Aufgabe alleine nicht stemmen und verfügten nicht über das notwendige Know-how, sagten die Projektpartner am Montag bei der Vorstellung der Initiative in Stuttgart. Deshalb werde eine zentrale Beratungsstelle installiert, die dem Betrieb dabei hilft, ein passgenaues BGM einzuführen. Ein professionelles Gesundheitsmanagement könnte beispielsweise dazu beitragen, Arbeitszeiten besser zu planen oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu optimieren.