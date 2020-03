Stuttgart

Kraftfahrzeuggewerbe will Subventionen für Elektromobilität

03.03.2020, 01:23 Uhr | dpa

Das baden-württembergische Kraftfahrzeuggewerbe fordert vom Staat finanzielle Unterstützung für die Werkstätten beim Einstieg in die Elektromobilität. Das Geld solle in Investitionen in Werkstatttechnik und -infrastruktur fließen, wie ein Sprecher in Stuttgart sagte. So könnte die Aufstellung von Ladesäulen auf dem Betriebsgelände gefördert werden. Die Betriebe seien die Schnittstelle zum Autofahrer, die über den Erfolg der Elektromobilität entscheide. Der Verband mit seinen über 4000 Mitgliedsbetrieben und über 52 000 Beschäftigten zieht am Dienstag (11.00 Uhr) Bilanz über das abgelaufene Jahr.