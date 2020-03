Stuttgart

Koalition legt Streit um Bleiberecht und Polizeigesetz bei

03.03.2020, 18:49 Uhr | dpa

Die grün-schwarze Koalition hat ihren Streit um eine Reform des Polizeigesetzes und um Abschiebungen von gut integrierten Flüchtlingen nach eigenen Angaben beigelegt. Das Gesamtpaket sei am Dienstag auf den Weg gebracht worden, teilten die beiden Regierungsfraktionen am Dienstag in Stuttgart mit.

Dazu gehöre unter anderem, dass zeitnah eine Bundesratsinitiative eingereicht werden solle, um für Asylbewerber mit Arbeit eine bessere Bleibeperspektive zu schaffen. Wo es rechtlich möglich sei, sollen zunächst die Asylbewerber aus Baden-Württemberg abgeschoben werden, die keine Arbeit haben und nicht in Ausbildung sind.

Beim Polizeigesetz geht es den Angaben zufolge darum, dass Polizisten in bestimmten Fällen Schulterkameras auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen dürfen. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen bei Großveranstaltungen verbessert werden.

Die Koalition hatte bereits im Dezember eine Einigung verkündet. Über die Auslegung von Details gab es dann aber Streit.