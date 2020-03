Stuttgart

Landtag debattiert über das neuartige Coronavirus

04.03.2020, 01:01 Uhr | dpa

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg ist am heutigen Mittwoch Thema im Landtag. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) berichtet zunächst, wie die Lage ist. Im Anschluss ist eine Debatte geplant. Im Südwesten war die erste Infektion mit dem Virus am 25. Februar bestätigt worden. Es handelte sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen, der sich zuvor in Italien aufgehalten hatte. Seitdem sind mehrere bestätigte Fälle hinzugekommen. Nach Luchas Worten zeigen die Patienten aber bislang milde Krankheitsverläufe. Die Behörden erwarten eine steigende Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Sie wollen aber eine schnelle Ausbreitung verhindern.