Stuttgart

Gymnasiallehrer: Zu große Klassen und zu viel Arbeit

09.03.2020, 12:58 Uhr | dpa

Zu große Klassen, zu viel Arbeit und zu große Leistungsunterschiede zwischen den Schülern: Darüber klagen die Gymnasiallehrer im Südwesten. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die der Philologenverband als Interessenvertretung der Gymnasiallehrer am Montag in Stuttgart vorstellte. Zugleich erklärte die überwiegende Mehrheit der Befragten in Baden-Württemberg (87 Prozent), mit dem Lehrerdasein zufrieden zu sein. Der Wert liegt damit sogar etwas über dem Bundesdurchschnitt von 85 Prozent.

Der Philologenverband forderte unter anderem kleinere Klassen. In den fünften Klassen gebe es an fast allen Gymnasien 30 Schüler. Betrachte man alle Klassen von der fünften bis einschließlich der zehnten Jahrgangsstufe an den Gymnasien, sei der Durchschnitt mit etwa 27 Schülern ebenfalls zu hoch. Das Institut für Präventivmedizin der Universitätsmedizin Rostock hat in Baden-Württemberg rund 3000 Lehrer vom 19. Februar 2018 bis zum 18. März 2018 online befragt.