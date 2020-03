Stuttgart

Proteste auch beim Zweitligaspiel VfB gegen Bielefeld

09.03.2020, 20:47 Uhr | dpa

Die Proteste von Fans gegen den Deutschen Fußball-Bund haben sich auch beim Zweitliga-Topspiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld fortgesetzt. Auf einem Banner, das kurzzeitig wenige Minuten vor dem Anpfiff am Montagabend bei Stuttgarter Fans zu sehen war, stand: "Wenn Hopp und Kalle Hand in Hand posieren, die Medien außer Rand und Band reagieren, der DFB von Werten spricht und gleichzeitig seine Versprechen bricht, dann liebe Leut, zeigt der Fußball sein wahres, hässliches Gesicht". Ein Großteil der Fanszene in Deutschland fordert vom DFB die Aufhebung der Kollektivstrafen gegen Fans.