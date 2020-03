Stuttgart

Auto fährt 60-Jährige in Stuttgart an: Lebensgefahr

14.03.2020, 13:29 Uhr | dpa

Eine 60-Jährige ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 56 Jahre alter Fahrer des Wagens habe an der Einmündung eines Kreisverkehrs wegen einer durchfahrenden Stadtbahn warten müssen, teilte die Polizei am Samstag mit. Als er am Freitagnachmittag wieder anfuhr, hat er demnach die 60-Jährige übersehen, die vor ihm die Straße überquerte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.