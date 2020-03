Stuttgart

Zahl der Coronavirus-Fälle steigt auf knapp unter 1000

15.03.2020, 19:55 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg hat es am Sonntag fast 1000 bestätigte Coronavirus-Infektionen gegeben. Dem Gesundheitsministerium wurden an diesem Tag vom Landesgesundheitsamt 150 weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten im Land sei damit auf 977 gestiegen, teilte das Ministerium am Sonntagabend mit. Coronavirus-Infizierte gebe es mittlerweile in allen 44 Stadt- und Landkreisen. Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt 48 Jahre - bei einer Spannweite von 1 bis 94 Jahren.